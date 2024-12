Vliegtuig crasht bij landing in Zuid-Korea, zeker 28 doden

Op het vliegveld van de Zuid-Koreaanse stad Muan is een passagiersvliegtuig neergestort bij de landing. Zeker 28 mensen zijn om het leven gekomen, drie mensen zijn levend uit het brandende vliegtuig gehaald. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en proberen meer mensen uit het vliegtuig te redden.

Het toestel van vliegtuigmaatschappij Jeju Air kwam uit de Thaise hoofdstad Bangkok. Aan boord waren 175 passagiers en 6 bemanningsleden. Onder de passagiers zijn twee mensen met de Thaise nationaliteit, zo melden de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

Naar verluidt is het vliegtuig bij de landing van de baan geraakt en tegen een muur aangekomen. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zou het landingsgestel van het vliegtuig niet goed hebben gewerkt. Op een gedeelde video op X is te zien hoe het vliegtuig over de landingsbaan schuift, een muur raakt en in brand vliegt. De autoriteiten in Zuid-Korea spreken vooralsnog van 28 doden, er wordt gevreesd voor meer slachtoffers.

Zwarte rookpluimen

Op beelden op sociale media zijn grote zwarte rookpluimen te zien boven het vliegveld. Volgens de lokale autoriteiten heeft de brandweer het vuur "in een vroeg stadium weten te blussen".

Het ongeluk gebeurde rond 9 uur 's ochtends lokale tijd. Waarnemend president Choi, die dat sinds afgelopen vrijdag is, is onderweg naar de rampplek. Het vliegveld van Muan is een internationaal vliegveld in de Zuid-Koreaanse provincie Zuid-Jeolla in het zuidwesten van het land.

Op de Zuid-Koreaanse televisie zijn de beelden te zien van het vliegtuig na het ongeluk: