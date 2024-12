Vliegtuig crasht bij landing in Zuid-Korea, zeker 177 doden

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur lokale tijd. De Zuid-Koreaanse autoriteiten melden dat de luchtverkeersleiding voorafgaand aan het ongeluk een waarschuwing naar de piloten had gestuurd over vogels in de omgeving. Kort daarna verstuurden de piloten een noodsignaal. Een minuut later probeerde het vliegtuig te landen, met fatale gevolgen.

Een ooggetuige die het ongeluk zag gebeuren, zegt dat hij een vonk zag bij de rechtervleugel van het toestel voordat het neerstortte. Een andere getuige hoorde een luide explosie, waarna het toestel nog een ronde door de lucht vloog om vervolgens alsnog de landing in te zetten. Een ander zag dat het vliegtuig aan het dalen was, waarna hij een lichtflits zag. Daarna hoorde hij een luide klap, waarop veel zwarte rook en meerdere explosies volgden.

Het toestel van de Zuid-Koreaanse vliegtuigmaatschappij Jeju Air met vluchtnummer 7C2216 kwam uit de Thaise hoofdstad Bangkok. Onder de passagiers bevonden zich twee mensen met de Thaise nationaliteit en vermoedelijk verder Zuid-Koreanen, zo melden de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

De twee overlevenden, een man en een vrouw, zijn volgens een brandweercommandant gered uit het staartgedeelte van het brandende toestel. Zij hebben matige tot ernstige verwondingen en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De staart van het vliegtuig was volgens de brandweercommandant nog enigszins intact. "De rest van het vliegtuig was bijna niet meer te herkennen." Het vuur was volgens de brandweer rond 13.00 uur lokale tijd geblust.

Excuses topman

Waarnemend president Choi, die sinds vrijdag het ambt bekleedt, is aangekomen op de plek van de ramp. Hij stelt dat de regering alles in het werk zal stellen om de slachtoffers en nabestaanden te helpen.

De topman van Jeju Air, Kim E-Bae, heeft op een persconferentie zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van het ongeluk. Hij zei dat de oorzaak van het ongeluk nog onduidelijk is, en dat de vliegmaatschappij met de regering zal samenwerken bij het onderzoek. Er waren volgens de topman geen signalen over problemen met het vliegtuig bekend.

Boeing zegt in een reactie op X dat het in contact staat met Jeju Air over het ongeluk en klaarstaat om te helpen. Ook betuigt Boeing steun aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Reddingswerkers hebben de zwarte doos uit het vliegtuig gehaald. Dat is een apparaat dat vluchtgegevens en geluidsopnames uit de cockpit elektronisch opslaat. Een zwarte doos is zo ontworpen dat deze niet kapot gaat bij een crash. De gegevens worden onderzocht door een onderzoeksteam van de Zuid-Koreaanse overheid.