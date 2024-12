Vliegtuig crasht bij landing in Zuid-Korea, zeker 124 doden

Correspondent Oost-Azië Laura van Megen:

"Zuid-Korea wordt dit jaar getroffen door crisis na crisis. Spanningen met het buurland Noord-Korea, een verlammende politieke chaos die al tot de afzetting van twee presidenten heeft geleid, en nu een van de grootste vliegtuigrampen in de geschiedenis van het land.

Waarnemend president Choi Song-Mok staat voor enorme uitdagingen nu hij leiding moet geven aan de reddings- en veiligheidsoperaties en het land een gezicht van vertrouwen en stabiliteit moet bieden in deze rouwperiode. "Geen woorden van troost zullen genoeg zijn voor de rouwende families die zo'n tragedie hebben meegemaakt", zei hij. Aan boord van het neergestorte vliegtuig bevonden zich 181 mensen, onder wie 179 Zuid-Koreanen en twee Thaise staatsburgers.

Choi heeft nauwelijks tijd gehad om zich in te werken. Slechts 40 uur na zijn aanstelling gebeurde de ramp. Vrijdagmiddag werd hij tegen zijn zin benoemd tot waarnemend president, nadat de vorige waarnemend president, premier Han Duck-soo, een parlementaire afzettingsmotie niet overleefde. Met president Yoon Suk Yeol en premier Han Duck-soo op non-actief, wordt het land nu door waarnemers geleid.

En ook voor Choi is het niet zeker of hij voor langere tijd waarnemend president zal zijn. Het parlement dreigde van de week om elke volgende waarnemer af te zetten totdat er naar de parlementariërs wordt geluisterd. Ze eisen onder andere dat er meer rechters in het Constitutioneel Hof worden benoemd zodat de afzettingsprocedure van president Yoon een grotere kans van slagen heeft. Het is nog onduidelijk of waarnemend president Choi meer rechters wil benoemen."