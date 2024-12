Lavreysen eindigt wonderjaar met NK-kroon, Wiebes ook koningin van de baan

Harrie Lavreysen heeft bij de NK baanwielrennen in Apeldoorn een uitroepteken gezet achter zijn wonderjaar. De sportman van het jaar werd Nederlands kampioen op de sprint. Vrijdag was hij ook al de beste in de keirin.

Lavreysen rekende in de finale eenvoudig in twee heats af met Tijmen van Loon. Daan Kool mocht als nummer drie mee naar het podium.

Daarmee bleef Lavreysen in 2024 ongeslagen op de grote kampioenschappen. Hij begon het jaar met drie keer goud bij de EK in Apeldoorn, won drie keer goud bij de Olympische Spelen in Parijs en zorgde bij de WK in Denemarken voor een hattrick aan hattricks. Bij de NK houdt hij het noodgedwongen bij twee titels. De teamsprint wordt daar namelijk niet verreden.

De sprinttitel bij de vrouwen ging naar Steffie van der Peet.

Weer Wiebes

Lorena Wiebes voegde zaterdag twee nationale titels aan haar collectie toe. In de puntenkoers sloeg ze haar slag in de eindsprint, waar dubbele punten te verdienen zijn. Zo verdrong ze Nina Kessler van de eerste plaats, Marjolein van 't Geloof werd derde.

Wiebes, topsprintster op de weg, rijdt nog niet heel lang op de baan. Desondanks werd ze in oktober bij haar WK-debuut meteen wereldkampioene op het onderdeel scratch. Op dat onderdeel was ze in Apeldoorn zaterdagavond ook oppermachtig.

Lonneke Uneken - ploeggenote van Wiebes op de weg bij SD-Worx - werd tweede. Lisa van Belle, die samen met Maike van der Duin verrassend brons won bij de Spelen, werd derde.