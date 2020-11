Azarkan: contact met NCTV over bedreigingen

Denk-leider Azarkan wordt bedreigd naar aanleiding van zijn uitspraken in het Kamerdebat over de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty. In het programma De Nieuws BV op NPO Radio1 zei hij dat het zowel gaat om schriftelijke bedreigingen als bedreigingen op internet en dat ook zijn kinderen erbij worden betrokken. Hij heeft daarover contact met terreurbestrijdingscoördinator NCTV.

Azarkan voegde eraan toe dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat hij geen gevaar loopt, maar daar wilde hij verder inhoudelijk niet op ingaan.

Vorige week kreeg Azarkan veel kritiek in het Kamerdebat. De Denk-leider toonde daarin begrip voor een petitie waarin wordt opgeroepen om het beledigen van de profeet Mohamed strafbaar te stellen. Andere Kamerleden reageerden woedend op Azarkan en zeiden dat hij ferm afstand had moeten nemen van de petitie. CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemde het "ziek" om kort na de moord op Paty een oproep te doen om de reden voor die moord goed te praten en kwalificeerde dat als een nieuw mes in de rug van de leraar.

Als vijand weggezet

Op de radio zei de Denk-leider dat hij in het Kamerdebat zijn mening op een nette manier heeft verwoord en dat er trucs worden gebruikt om te suggereren dat hij iets heeft gezegd wat hij juist afwijst. "Dan word je weggezet als vijand, als degene die een docent een mes in de rug steekt."

Hij benadrukte dat hij de onthoofding van Paty steeds heeft veroordeeld. Hij vindt de moord "een ziekelijke daad".

Volgens Azarkan hebben veel mensen met een migrantenachtergrond het gevoel dat ze eigenlijk geen gebruik mogen maken van hun vrijheid van meningsuiting. Hij zei dat er kennelijk een mening bestaat dat moslims de moord goedkeuren als ze er geen afstand van nemen. Azarkan wees erop dat ook hijzelf in het Kamerdebat de timing van de petitie ongelukkig heeft genoemd.