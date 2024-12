Surinaams OM: Bouterse overleden aan leverfalen door drankmisbruik

De Surinaamse ex-president Desi Bouterse is overleden aan een "complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik". Dat meldt het Openbaar Ministerie in Suriname op basis van het autopsierapport van de patholoog-anatoom.

Het lichaam wordt overgedragen aan de nabestaanden. Het politieonderzoek is nog niet afgerond. Bouterse stierf op 23 of 24 december. Van Bouterse was bekend dat hij nierpatiënt was. Woensdag 25 december werd bekend dat de Surinaamse oud-president op 79-jarige leeftijd is overleden.

Eerder vandaag werd bekend dat hij geen staatsbegrafenis krijgt, onder meer vanwege zijn veroordeling voor de Decembermoorden in 1982. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is.

Voortvluchtig

Bouterse was voortvluchtig sinds zijn definitieve veroordeling van ruim een jaar geleden.

Toen de Surinaamse justitie een opsporingsbevel uitvaardigde, dook Bouterse onder en sindsdien werd niets meer van hem vernomen. Kort voor zijn overlijden werd er in zijn woning een inval gedaan, maar daarbij werd voor zover bekend niets gevonden.