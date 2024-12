KLM-vlucht maakt noodlanding in Zuid-Noorwegen vanwege storing

Er waren 182 mensen aan boord inclusief bemanning. De passagiers werden per bus naar de terminal vervoerd en iets voor 21.00 uur was iedereen uit het vliegtuig.

'Alsof tegen iets werd aangereden'

Passagier Martin Frank, die voorin het toestel zat, hoorde bij de start ook het harde geluid. "Alsof er tegen iets aangereden werd", zegt hij.

De gezagvoerder was volgens Frank "heel duidelijk in zijn communicatie". In de cabine was volgens hem iedereen kalm.

Eenmaal op de grond ontstond "een logistieke chaos". "Iedereen moet naar de terminal, de koffers moeten eruit en er moet een hotel worden geregeld. We gaan straks naar Oslo en hopelijk morgen naar huis."