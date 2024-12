Olifantje Yindi zit klem en gaat dood in DierenPark Amersfoort

In Dierenpark Amersfoort is een Aziatisch olifantje doodgegaan. De vier jaar oude Yindi was tijdens het buitenspelen met haar achterpoot klem komen te zitten tussen een wand van boomstammen, meldt het dierenpark op Instagram.

"De enige manier om haar veilig te kunnen bevrijden, was om haar tijdelijk onder sedatie te brengen. Helaas is Yindi hier niet meer uit wakker geworden."

Olifanten rouwen net als mensen om hun overleden verwanten. Daarom is het lichaam van Yindi naar de binnenstal gebracht, waar de andere olifanten, waaronder Yindi's moeder, afscheid van haar kunnen nemen.

Speciale tang

Yindi was in maart ook al in het nieuws omdat er een 75 centimeter lange tak vastzat in haar slurf. Daardoor kon ze nauwelijks meer eten en drinken. Met een speciaal door de TU-Delft gemaakte tang lukte het de tak er uit te halen.

Vorige maand ging ook een andere olifant dood in een Nederlandse dierentuin. De vierjarige Bumi stierf in Ouwehands Dierenpark Rhenen aan olifantenherpes. Deze ziekte is erg gevaarlijk voor met name jonge olifanten. In 2020 en 2023 stierven in de Amersfoortse dierentuin twee jonge olifanten aan de ziekte.

In DierenPark Amersfoort zijn nu nog drie Aziatische olifanten; Maurice en Kina, de ouders van Yindi, en de leidster van de kudde, Indra.