4000 kilo vuurwerk onderschept bij Duitse grens; maatregelen tegen 'vuurwerktoerisme'

De politie heeft in Groningen en Drenthe 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen op plekken langs de grens met Duitsland. Het gaat om zowel toegestaan als verboden vuurwerk, maakt de politie bekend in een persbericht.

De politie is vandaag begonnen met grenscontroles op en bij de grens vanwege de start van de verkoop van siervuurwerk. Vuurwerk in het buitenland kopen mag, maar het moet wel voldoen aan de Nederlandse regelgeving. In Nederland zijn vuurpijlen en knalvuurwerk verboden. Als bij controles illegaal vuurwerk wordt ontdekt, wordt de hele partij in beslag genomen.

"U mag maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk vervoeren in één auto. Het maakt niet uit hoeveel mensen er in de auto zitten", zegt de politie. Dit is ook het maximale gewicht aan vuurwerk dat per adres is toegestaan.

In Enschede en het naburige Gronau in Duitsland werd volop vuurwerk gekocht, zag onze verslaggever: