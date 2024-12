Inter sluit kalenderjaar af met winst op Cagliari, kan koppositie nog verliezen

Inter slaagde er aanvankelijk niet in door de stugge defensie van Cagliari te breken. Beide ploegen gingen zonder te scoren de rust in. Acht minuten na de pauze was het Alessandro Bastoni die Inter met een kopbal op 0-1 zette.

Met nog twintig minuten te gaan, verdubbelde spits Lautaro Martínez de voorsprong. De Argentijn had in de eerste helft nog verzuimd om van dichtbij te scoren, maar in de 71ste minuut was hij wel alert. Hij gleed een voorzet van rechts in het doel.

Hakan Çalhanoğlu besliste de wedstrijd door een strafschop te benutten. Het was de zesde zege op rij voor Inter, dat dit seizoen viermaal gelijkspeelde en één keer verloor. De Vrij en Dumfries speelden de hele wedstrijd mee bij Inter.