Televisie terwijl je tankt: 'Steeds lastiger om je af te schermen van reclame'

Volgens Van Nisselroy zijn adverteerders enthousiast. "Een tankbeurt duurt gemiddeld twee minuten. In die tijd dat iemand zich staat te vervelen is de attentiewaarde, de mate waarin iets de aandacht trekt, ook hoger."

Dat enthousiasme begrijpt consumentenpsycholoog Patrick Wessels wel. "Vanuit reclameperspectief zijn tijd en capaciteit belangrijke voorwaarden om de aandacht te trekken", zegt hij. "Dat is aanwezig in deze formule. Je kunt nergens anders naartoe op het moment dat je staat te tanken, en door het geluid, de lichten en de kleuren word je als het ware gedwongen om te kijken naar het scherm." Hij denkt wel dat deze vorm van afleiding als irritant kan worden ervaren. "Maar je brein is niet capabel om er niet naar te kijken."

Volgens gedragseconoom Eva van den Broek denken mensen dat ze niet zo snel worden beïnvloed door reclame. "Toch zijn we er ontvankelijker voor dan we zelf denken. Je moet niet onderschatten hoe onze ogen worden getrokken naar bewegend beeld, het is pakkend."

Maar is het ook wenselijk? Over reclame in het openbaar zijn er al verschillende debatten gevoerd en steeds meer gemeenten verbannen reclames voor vlees, vliegreizen en andere fossiele producten uit hun bushokjes. "Op zich kun je wel verdedigen dat die schermpjes mensen niet in gevaar brengen, het gebeurt op een ongevaarlijk moment wanneer je stilstaat."

Geen behoefte

Toch is er wel een risico, zegt gedragswetenschapper Lotte Verstijnen. "Als je iets leuks voorgeschoteld krijgt zoals een filmtrailer of een recept, dan is het een prima manier om de tijd te doden. Maar wat als er een reclame voorbijkomt dat je bij het tankstation twee chocoladerepen kunt kopen voor de prijs van één? Daarmee stimuleer je impulsaankopen die niet per se positief zijn voor de klant." Volgens haar is Nozzle TV wel een effectief medium, maar hoe wenselijk het is hangt af van wat je iemand laat zien.

"Het wordt steeds lastiger om je af te schermen van reclame, het is overal", zegt Verstijnen. Maar wat als je hier helemaal geen behoefte aan hebt tijdens zo'n 'leeg moment' aan de pomp? Daarmee heeft Van Nisselroy van Smarter Nozzle rekening gehouden. "Op elk tankstation laten we altijd een paar pompen vrij voor mensen die absoluut geen reclame willen. Zo heb je toch nog de keuze."