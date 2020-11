Ook digitaal rolt de bal weer: eDivisie na maanden weer van start

Waar de Eredivisie al ruim twee maanden onderweg is, gaat de digitale voetbalcompetitie vandaag pas weer van start. De eDivisie, waarin professionele gamers het spel FIFA spelen, lag ruim acht maanden stil.

Opvallend, in een tijd waarin fysieke evenementen vaak juist online doorgang vinden. Maar volgens Arnoud Schonis, projectmanager van de eDivisie, goed verklaarbaar. "We starten eigenlijk ieder jaar rond deze tijd, zodra de nieuwste editie van FIFA uitkomt. Maar het klopt dat we daarvoor erg lang zijn weggeweest."

Dat komt vooral doordat de competitie in maart pas twee speelronden onderweg was toen hij werd stilgelegd. FIFA-uitgever EA Sports besloot daar wereldwijd toe, om ieder risico op virusverspreiding uit te sluiten. "Er mag dan digitaal gespeeld worden, gamers komen daarvoor vaak wel bijeen in een studio met publiek", vertelt Schonis. "En zo'n format is technisch niet zomaar even omgegooid."

Technisch risicovol

De afgelopen maanden zijn dan ook vooral gebruikt om de competitie op afstand speelklaar te krijgen. In de nieuwe opzet nemen spelers het vanuit huis tegen elkaar op, terwijl commentatoren in een studio live commentaar geven. Dat klinkt makkelijker dan het is, zegt Schonis. "Iedere eredivisieclub vaardigt twee spelers af, dus dat zijn al 36 verbindingen die je moet kunnen leggen. Plus wat er op het scherm en in de studio gebeurt, en alles in goede kwaliteit. Dat is technisch risicovol, maar we hebben het nu goed staan."

Ook financieel moest de eDivisie even opkrabbelen. Er moest onderhandeld worden over studioruimte en apparatuur die vooruit gehuurd waren en een aantal sponsoren haakte af. Logisch gezien de financiële situatie, volgens Schonis. "Gelukkig hebben we dat nu ook weer op orde."

Net als in het echte voetbal hebben ook de spelers zelf hier en daar wat moeten inleveren onder de financiële impact van corona. Iets wat niet geldt voor regerend kampioen Tony Kok van PEC Zwolle. "Ik sta onder contract en kreeg gelukkig doorbetaald. Ik ben blij dat ik er financieel goed door ben gekomen."