Jackpot van 1,25 miljard euro valt in Amerikaanse staat Californië

In het Amerikaanse plaatsje Cottonwood is iemand zaterdag in één klap miljardair geworden. De winnaar, die ongeveer 300 kilometer ten noorden van San Francisco woont, won 1,25 miljard euro bij de Mega Millions-lotterij.

De winnaar had alle zes cijfers juist op zijn lot, waarvan de trekking vrijdagavond plaatsvond. Het is de op vijf na grootste prijs in de geschiedenis van het spel, schrijft het bedrijf in een persbericht.

"Wat een geweldig cadeau tijdens de feestdagen", reageerde Mega Millions-baas Joshua Johnston. "Maar het is vooral een ongelooflijk bijzonder moment voor onze winnaar."

De jackpot viel de afgelopen dertig trekkingen niet, waardoor het prijzengeld opliep tot ruim boven het miljard. De kans om de jackpot te winnen is 1 op de 302.575.350.

Hoogste jackpot ooit

De hoogste jackpot in de geschiedenis viel in november 2022, eveneens in de Amerikaanse staat Californië. De winnaar won toen ruim twee miljard dollar bij de Powerball-lotterij en koos ervoor het gehele bedrag verdeeld over de komende 29 jaar te ontvangen.

Vaak kiezen winnaars ervoor om een groot bedrag in een keer te ontvangen, dit is dan een lager bedrag. Dat zou in het geval van de Powerball in 2022, 997,6 miljoen dollar zijn geweest.