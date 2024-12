'Kritieke toestand' door gezonken Russische olietankers, dolfijnen dood

De toestand in het gebied waar twee Russische olietankers eerder deze maand in de problemen raakten is "kritiek", meldt het Kremlin. De tankers verloren in de Straat van Kertsj samen zo'n 3700 ton zware stookolie.

De Straat van Kertsj is de zeedoorgang tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, waar ook de Krimbrug ligt. De olie is aangespoeld op stranden van de Zwarte Zee over een gebied van zo'n 60 kilometer tussen de Krimbrug en de Russische badplaats Anapa.

Watervogels raakten besmeurd met olie en 21 dolfijnen gingen dood door de vervuiling. Verschillende steden steden in het gebied hebben de noodsituatie uitgeroepen.

Vrijwilligers wassen vogels die onder de olie zitten.