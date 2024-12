Twijfel Roest bij NK: 'Op deze manier over de baan gaan, daar heb ik niks aan'

Ook met plaatsing voor het EK allround, van 10 tot en met 12 januari in Heerenveen, is Roest niet bezig. "Op dit moment maakt het me niet uit of ik me plaats of niet. Ik wil gewoon weer fatsoenlijke wedstrijden kunnen rijden."

Als Roest zondag van start gaat, zal hij nog moeten klimmen in het klassement. De top drie plaatst zich voor de Europese kampioenschappen. "Als ik een EK rij, dan wil ik ook rijden om de prijzen. Met dit niveau zal dat niet het geval zijn."