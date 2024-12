'Robootje' gaat Hofvijver in Den Haag schoonhouden

De bekendste vijver van Nederland wordt voortaan schoongehouden door een 'robootje'. De gemeente Den Haag zet een op afstand bestuurbare Jellyfishbot in om het zwerfafval in de Hofvijver bij het Binnenhof te verzamelen en af te voeren.

"Helaas belandt er nog altijd te veel afval in de Hofvijver. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en alle planten en dieren in en om het water", zegt wethouder Robert Barker bij Omroep West. "We doen ons best om dit historische stukje water midden in de stad schoon te houden. Deze innovatieve robot kan daar een mooie bijdrage aan leveren."

De Hofvijver, die bijna nergens dieper is dan een meter, is een magneet voor zwerfafval. Een paar jaar geleden lag de karakteristieke vijver bovendien vol groene drab als gevolg van ongewenste algengroei.

Paar vliegen in een klap

De gemeente probeerde de Hofvijver tot nu toe schoon te houden door een keer per week een afvalboot met bemanning in te zetten. Het bootje voer op vervuilende dieselolie.

Den Haag hoopt een paar vliegen in een klap te slaan met het felgele, elektrische robootje. Het stoot geen broeikasgas uit, is veel wendbaarder dan zijn voorganger en kan zelfs piepkleine korreltjes afval herkennen, opvangen in vangnetten en verwerken.

Omdat er onderwaterapparatuur is aangebracht, kan ook de bodem in kaart worden gebracht. En het ding trekt zich niets aan van slecht weer: de 'schipper' zit binnen en kan op afstand bepalen wat er moet gebeuren.

Proef van een jaar

Voorlopig doet de gemeente een proef van een jaar. Is die een succes, dan wordt het robootje wellicht op meer plekken in Den Haag ingezet.

Of het bootje een succes wordt, kan iedereen zelf zien de komende maanden.