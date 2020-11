Poederbrieven in Amsterdam, Rotterdam, Best en Amersfoort

Op zeker acht plekken in het land zijn vandaag poederbrieven gevonden, meldt de politie. Het gaat onder meer om twee hotels en twee kantoren in Amsterdam, en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Om wat voor stof het precies gaat, is nog onduidelijk. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

De directeur van het Ikazia Ziekenhuis zegt tegen omroep Rijnmond dat een medewerker van de postkamer de poederbrief vanochtend aantrof. Daarop is de brandweer ingeschakeld.

In Amsterdam werd onder meer een poederbrief gevonden bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Jacob Bontiusplaats, waar de redacties van DPG-kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant zijn gevestigd.

In Best, bij Eindhoven, werd een poederbrief gevonden bij een drukkerij van DPG Media. In Amersfoort werd er een gevonden bij de uitgever van het Nederlands Dagblad.

De recherche onderzoekt of er een verband is tussen alle zaken.