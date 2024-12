Van kabelsabotage verdachte tanker naar Finse haven gebracht

De olietanker Eagle S, die ervan wordt verdacht een stroomkabel in de Finse Golf te hebben beschadigd, is door de Finse kustwacht naar het vasteland gebracht. Het schip is onder begeleiding van twee Finse sleepboten voor anker gegaan in de haven van Kilpilahti in Porvoo, niet ver van Helsinki.

De Estlink 2-kabel raakte woensdag beschadigd. Finland verdenkt de Eagle S ervan een anker over de zeebodem te hebben gesleept. De Finse kustwacht legde diezelfde dag contact met de bemanning van de Eagle S, die volgens de autoriteiten vanaf het begin meewerkte. Er volgde een helikopteroperatie en Finse troepen gingen aan boord.

Volgens de scheepvaartwebsite Lloyd's List was de olietanker uitgerust met zend- en ontvangstapparatuur om de marine- en luchtvaartactiviteiten van de NAVO te bespioneren.

Schaduwvloot

Finland denkt dat de tanker, die onder de vlag van de Cook Eilanden vaart, deel uitmaakt van de Russische 'schaduwvloot' van oude tankers die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen.

Het schip is door Finland in beslag genomen. De twintig bemanningsleden, die uit India en Georgië komen, moest na aankomst in Porvoo aan boord blijven. Volgens de Finse politie hebben sommigen van hen de status van verdachte en anderen die van getuige.

De reparatie aan de stroomkabel Estlink-2 kan nog tot eind juli duren, verwacht de Finse netbeheerder Fingrid. Het herstelwerk kost waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's.