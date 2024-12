Podcast Oog: Bouterse, Job en Jaap Cohen en het schrijversechtpaar Spit en Van Essen

In de podcast Het Beste uit het Oog zitten de beste gesprekken die afgelopen week voorbijkwamen in NOS Met het Oog op Morgen. Zo sprak Rob Trip met Kathleen Ferrier op Eerste Kerstdag over de dood van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse. Ferrier is de dochter van de eerste president van het land, John Ferrier, en oud-CDA-Kamerlid. Sinds Bouterses definitieve veroordeling voor zijn rol bij de Decembermoorden was hij voortvluchtig. Ferrier vertelde aan Rob Trip hoe zij zich daarbij voelde.

Met het Vlaamse schrijversechtpaar Lize Spit en Rob van Essen werd er teruggeblikt op 2024. Het koppel is ander halfjaar getrouwd en vertelde aan Mieke van der Weij hoe dat hun relatie heeft beïnvloedt.

Niet alleen met Spit en van Essen werd er teruggekeken op een bewogen jaar. Rob Trip deed dat ook met Jaap en Job Cohen. Jaap is historicus en schrijver en presenteerde begin dit jaar de biografie die hij schreef over Theo van Gogh. Vader Job Cohen was burgemeester van Amsterdam toen Van Gogh vermoord werd.