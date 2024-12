Leerdam neemt met sterke 1.000 meter leiding NK sprint over, De Boo kan titel ruiken

Bij de Daikin NK sprint in Thialf is de strijd om de titel bij de vrouwen na de eerste dag ongemeen spannend. Femke Kok sloeg bij haar rentree toe met winst op de 500 meter, maar Jutta Leerdam maakte haar achterstand goed door later de 1.000 meter te winnen.

Met zondag nog één 500 en één 1.000 meter te gaan, gaat Leerdam aan de leiding. Ze heeft omgerekend naar de 500 meter een voorsprong van 0,19 seconde op Kok.

De Boo maakt indruk

Bij de mannen maakte Jenning de Boo indruk. Hij sprintte op de eerste 500 meter naar een winnende tijd van 34,30 seconden, waarmee hij de snelste Nederlander ooit is in het Friese ijsstadion. De Boo nam het record over van Michel Mulder (34,31).

Op de 1.000 meter was hij niet de snelste, maar met een tweede plaats behield hij wel ruimschoots de leiding in het klassement. Tim Prins won de 1.000 meter en klom naar de vierde plaats. Hij heeft een podiumplaats en daarmee een ticket voor de EK sprint nog in zicht.