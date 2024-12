Kok slaat bij rentree groot gat met Leerdam op NK sprint, De Boo klasse apart

Kok moest het eerste deel van het schaatsseizoen aan zich voorbij laten gaan vanwege een virusinfectie. Ze had het CMV-virus onder de leden en durfde begin november nog niet te veel te hopen op de NK sprint. Toch was ze er een week geleden ineens. Ze verbaasde zichzelf tijdens een trainingswedstrijd in Heerenveen met de snelste seizoentijd op de 500 meter.

Deelname aan de NK sprint werd daardoor plots weer realistisch en zaterdag liet ze in Thialf zien dat ze sneller dan verwacht weer een heel hoog niveau te pakken heeft. Ze was in Heerenveen zelfs nog sneller dan haar tijd in die trainingswedstrijd (37,45 seconden).

"Het geeft extra energie om in een vol Thialf te rijden. Dat had ik gemist", vertelde Kok na afloop.