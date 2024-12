'Geen witte kerst op deze manier': douane onderschept kerstbroden met cocaïne

De douane op Schiphol heeft kerstbroden onderschept met een verkeerde soort poedersuiker. De drie broden waren vanuit Suriname via de post verzonden en volgestopt met cocaïne.

De douane laat weten dat er niemand is aangehouden. "Niet het soort witte poedersuiker dat wij op je kerstbrood willen zien", schrijft de instantie op Facebook. "Het recept? Illegaal verklaard. De vulling? Direct van tafel geveegd!"

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Surinaamse kerstbroden met cocaïne worden onderschept. In december 2022 nam de douane tien kerstbroden, met elk 200 gram cocaïne, in beslag. "Geen witte kerst op deze manier. Ho ho", schreef de douane toen bij de vondst op Facebook.

De Surinaamse fabrikant had vermoedelijk niets te maken met de drugs.