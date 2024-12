28/12 in Nieuwsuur: Sabotage in de Oostzee • Hoe Hongarije een voorbeeld werd voor nationalistische leiders

De stand van de democratie in Europa

2024 was het jaar van de vele verkiezingen: maar liefst 2 miljard mensen mochten naar de stembus. Gisteren keken we hoe de wereld steeds autocratischer wordt. Vandaag zoomen we in op Europa.

We zien dat Hongarije een blauwdruk is geworden voor conservatief-nationalistische leiders wereldwijd. Onder leiding van premier Viktor Orbán is de Hongaarse democratie steeds verder uitgehold. Met René Cuperus van Instituut Clingendael bekijken we de situatie in Nederland. Hoe gaat het anno 2024 met onze democratie?