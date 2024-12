Joyce plaatst zich na enerverende partij tegen Searle voor achtste finales WK darts

Darter Ryan Joyce heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK. De 39-jarige Engelsman versloeg landgenoot Ryan Searle in een enerverende derderondepartij met 4-3.

Joyce bereikte de derde ronde via een zege op Danny Noppert, de Nederlandse nummer 13 van de wereld. Joyce is de mondiale nummer 33. In de achtste finales treft hij mogelijk het 17-jarige toptalent Luke Littler, die vanavond de 54-jarige Ian White treft.

Vanavond komt ook Michael van Gerwen in actie in de derde ronde. De drievoudig wereldkampioen treft Brendan Dolan uit Noord-Ierland. Kevin Doets is de enige andere Nederlander die nog in het toernooi zit, hij speelt zondag tegen Krzysztof Ratajski uit Polen.