Joyce in enerverende partij naar achtste finales WK, ook Pietreczko en Aspinall door

Daarin was het Joyce die zijn zenuwen het beste onder controle had, Zowel scorend als op de dubbels was hij beter. Hij besliste de partij door met zijn eerste wedstrijdpijl de dubbel-18 te raken.

Ook Pietreczko en Aspinall door

Later op de middag plaatsten Ricardo Pietreczko en Nathan Aspinall zich overtuigend voor de achtste finales. Pietreczko was veel beter dan Scott Williams (4-1), Aspinall liet Andrew Gilding kansloos (4-0). In de achtste finales staan Pietreczko en Aspinall tegenover elkaar.

De 30-jarige Pietreczko besliste de partij tegen Williams door een finish van 121 uit te gooien via de dubbel-16. Williams bereikte vorig jaar nog de halve eindstrijd door Van Gerwen in de kwartfinales opzij te zetten. Eerder dit toernooi was Pietreczko nog te sterk voor Gian van Veen.

Aspinall plaatste in zijn partij tegen Gilding twee breaks in de eerste set en zette de goede vorm gedurende de wedstrijd door. Aspinall besliste de partij met zijn eerste wedstrijdpijl via de dubbel-20.