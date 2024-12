Parkeerterrein bij Schiphol waar auto's uitbrandden moet dicht

Het parkeerterrein in Rijsenhout waar in november meer dan veertig auto's uitbrandden, moet dicht. Volgens de gemeente is het terrein illegaal, iets wat tot nu toe niet bekend was.

Bovendien is er veel onrust onder omwonenden sinds de grote brand, waarop nog twee kleinere autobranden volgden en een poging tot brandstichting tijdens de kerstdagen.

Het terrein bij Rijsenhout, niet ver van Schiphol, wordt gebruikt als particuliere parkeerplaats voor langparkeerders. Uiterlijk 17 januari moet het terrein leeg zijn omdat het volgens de gemeente "een agrarische bestemming" heeft. Maakt de eigenaar het terrein niet leeg, dan hangt hem een boete van 100.000 euro boven het hoofd, meldt NH Nieuws.

In de nacht van 10 op 11 november gingen bij een felle brand op het parkeerterrein in Rijsenhout tussen de veertig en vijftig auto's in vlammen op. Werknemers van een bedrijf in de buurt zeiden bij de NOS dat ze op camerabeelden twee mensen hadden gezien die met jerrycans over het terrein liepen en auto's in brand staken. Volgens hen was er een zakelijk conflict.

Drie minderjarigen opgepakt

Op 17 december werden op het terrein twee minderjarige jongens opgepakt op verdenking van brandstichting. Het meest recente incident op het terrein was opnieuw een poging tot brandstichting, tijdens de kerstdagen. Toen hield de politie een 16-jarige jongen aan.

Buren en lokale ondernemers reageerden ongerust. Dat is de belangrijkste reden dat de gemeente Haarlemmermeer nu ingrijpt, zegt een woordvoerster.

Problemen met valetparking

De gemeente ontkent niet dat er in de directe omgeving meer terreinen zijn waar vliegtuigpassagiers voor kortere of langere tijd hun auto parkeren, maar weet niet of die ook illegaal zijn.

"Tijdens corona waren er wel wat problemen met valetparking", zegt de woordvoerster: "Mensen die hun auto te goeder trouw afgaven op Schiphol, waarna we die auto hier ergens op straat in de gemeente geparkeerd tegenkwamen. Auto's werden toen soms zelfs gebruikt om een misdrijf mee te plegen. Maar onze indruk is dat dat probleem na corona beduidend kleiner is."

Ze wil niet speculeren over wat er nu gaande is en waarom de gemeente niet eerder ingreep. "Het bedrijf in Rijsenhout is het eerste dat we aanpakken: met een boete onder dwangsom. Dat is een harde maatregel", stelt ze. Of er een onderzoek komt naar de status van andere parkeerterreinen, kan ze niet zeggen.

De gemeente probeert de eigenaren van de auto's die niet zijn uitgebrand te bereiken, met het verzoek om hun auto's voor 17 januari weg te halen.

De gemeente gaat ervan uit dat de bezitters van uitgebrande auto's contact hebben opgenomen met hun verzekeraar. De eigenaar van het terrein, Perfect Parking, was niet bereikbaar voor een reactie.