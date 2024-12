Poetin biedt excuses aan voor 'tragisch incident' Azerbeidzjaans vliegtuig

President Poetin heeft er excuses voor aangeboden dat het "tragische incident" met een Azerbeidzjaans vliegtuig is gebeurd in het Russische luchtruim. Hij richtte zich tot de Azerbeidzjaanse president Aliyev. Poetin zei niet expliciet waardoor het toestel is neergestort. Bij de vliegramp op eerste kerstdag kwamen 38 inzittenden om het leven.

Het Kremlin bevestigt vandaag dat er in de omgeving ten tijde van de ramp luchtafweer werd ingezet "tegen Oekraïense drones". In de verklaring wordt niet vermeld of het Azerbeidzjaanse toestel hierbij is geraakt. Volgens Russische staatsmedia is er een strafrechtelijk onderzoek naar de ramp geopend.

'Wapen'

Gisteren suggereerde een Azerbeidzjaanse minister dat het vliegtuig was gecrasht door een wapen. Hij zei dat onderzoek zal uitwijzen "welk soort wapen de inslag van buitenaf heeft veroorzaakt". Amerikaanse functionarissen noemden dit een geloofwaardig scenario, maar namen geen duidelijk standpunt in.

Luchtvaartmaatschappij Azerbaijan Airlines hield het op "externe fysieke en technische beïnvloeding". Inzittenden zeiden dat ze knallen van buitenaf hadden gehoord: