Oudste Pearl Harbor-veteraan gestorven, 105 jaar oud

In 2020 vertelde Upton aan persbureau AP dat hij zich aan het scheren was toen hij de schok van de eerste torpedo voelde. Hij herinnerde zich dat niemand aan boord wist wat de klap had veroorzaakt. Toen raakte een tweede torpedo het schip en begon het te kapseizen.

Upton, toen 22 jaar, sprong van het schip en zwom naar een eilandje in de haven. Daar sprong hij in een geul om het vuur van Japanse vliegtuigen te ontwijken die het gebied beschoten. Een half uur later bracht een vrachtwagen hem in veiligheid.

De veteraan zei dat hij het niet erg vond om over de aanval te praten. Wat hem wel pijn deed, was dat hij in de loop der jaren steeds meer medebemanningsleden verloor. In 2020 waren er nog drie bemanningsleden van de Utah in leven, onder wie hijzelf.

Behalve op de getroffen schepen en in de haven verbleven er ook militairen elders op het eiland Oahu tijdens de verrassingsaanval. Van alle 87.000 militairen die toen op het eiland waren zijn er nog vijftien in leven.