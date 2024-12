Skiër Monney verrast op uitdagende Stelvio-piste en wint afdaling in Bormio

Skiër Alexis Monney is bij de wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Bormio verrassend de winnaar geworden van de afdaling. De 24-jarige Zwitser was op de uitdagende Stelvio-piste 0,24 seconden sneller dan zijn landgenoot Franjo von Allmen.

De piste in het noorden van Italië staat bekend als een van de moeilijkste ter wereld en is tijdens de Olympische Spelen van 2026 het decor van de olympische wedstrijden.

Monney deed voor de 36ste keer mee aan een wereldbekerwedstrijd en was tot nu toe pas twee keer in de top tien geëindigd: in 2023 werd hij tiende op de afdaling van Wengen en begin dit jaar werd hij achtste op de afdaling van Kitzbühel.

Zware val

Marco Odermatt, de leider in maar liefst vier wereldbekerstanden (waaronder de afdaling) werd vijfde. Cyprien Sarrazin, de winnaar van vorig jaar, kon na een zware val in de training niet meedoen.

De 30-jarige Sarrazin verloor vrijdag de controle over zijn ski's door een hobbel op de piste, waarna hij een flink stuk doorgleed en opgevangen werd door de netten aan de zijkant van de piste.

Sarrazin liep bij de valpartij een bloeding in de hersenen op en werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is geopereerd en kunstmatig in slaap wordt gehouden.