Boasson Hagen wordt ploeggenoot Terpstra, Van der Hoorn naar BEAT Cycling

Boasson Hagen won in zijn carrière drie keer een etappe in de Tour de France, twee in 2011 en een in 2017. In het afgelopen seizoen boekte hij geen overwinningen.

De Noorse wielrenner Edvald Boasson Hagen wordt ploeggenoot van Niki Terpstra. De 33-jarige Hagen stapt van NTT Pro Cycling over naar Total Direct Energie. Ook Taco van der Hoorn heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Nederlander rijdt komend jaar in het shirt van BEAT Cycling.

"Ik heb voor BEAT gekozen omdat die op dit moment in mijn optiek de beste continentale ploeg in de Benelux is. Ik denk dat BEAT een optimaal klimaat creëert om te presteren en uitslagen te rijden, zodat ik kan laten zien dat ik op het hoogste niveau thuishoor", aldus Van der Hoorn.

Bij BEAT Cycling komt Van der Hoorn zijn trainingspartner Jan-Willem van Schip tegen met wie hij in 2018 ook al samen reed bij Roompot-Nederlandse Loterij. In het shirt van de toenmalig Nederlandse pro-continentale formatie won Van der Hoorn een etappe in de BinckBank Tour en was hij de snelste in de Primus Classic.