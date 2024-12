Revolutionaire plasticrecycler Heerenveen alweer failliet

Plasticrecyclebedrijf Blue Cycle in Heerenveen is failliet. De proeffabriek, die vorig jaar opstartte, was de eerste in Nederland die van plasticafval olie maakte.

Volgens directeur Eric Witvoet is het faillissement het gevolg van een samenloop van omstandigheden. "Er was sprake van hogere kosten, hoge investeringen en een uitloop van het opstarten", stelt hij bij Omrop Fryslân. "Kortom, er was meer geld nodig dan oorspronkelijk gedacht."

Blue Cycle werd eind 2022 opgericht door Nico Vos. Hij werkte eerder in de industriële reiniging en zette biodieselfabrieken op in de Eemshaven. In de nieuwe fabriek in Heerenveen wilde Vos plasticafval tot kleine staafjes laten samenpersen. Bij verhitting van die staafjes in reactoren ontstaat olie, die dan weer als grondstof kan dienen voor nieuwe kunststofproducten.

Grote ambities

Toen de fabriek begin vorig jaar begon te draaien, waren de ambities groot. Het idee was dat Blue Cycle jaarlijks 16,5 miljoen liter olie uit 25.000 ton plastic zou gaan winnen, aldus Vos bij de start. Met die belofte haalde het bedrijf tientallen miljoenen euro's aan investeringen op. Ruim zeven miljoen euro werd gefinancierd door het duurzaamheidsfonds van de provincie Friesland.

Volgens Witvoet heeft Blue Cycle de oorspronkelijke belofte waargemaakt. "Wij hebben bewezen dat het werkt en we hebben heel goede olie kunnen maken", zegt de directeur. "Het proces werd ook al toegepast in de markt en in de markt gekocht. Dus ik denk dat de techniek en de technologie zichzelf bewezen hebben." Blue Cycle haalde zelfs plasticafval uit het buitenland om het in Heerenveen te verwerken.

Zere keel

Maar het bedrijf veroorzaakte ook overlast. Eind vorig jaar bleek dat omwonenden van Blue Cycle in totaal 44 klachten hadden ingediend bij de Omgevingsdienst Fryslân (Fumo). "Gigantische chemische geur afkomstig van Blue Cycle Heerenveen. Meneer krijgt er hoofdpijn van", citeert Fumo een van de indieners in het jaaroverzicht. "Omwonenden geven aan dat de stankoverlast erg is en er zijn mensen die onwel worden, brandende ogen en zere keel", vat de dienst samen.

De laatste weken werd het de twintig werknemers van de fabriek duidelijk dat het bedrijf met geldgebrek kampte. Ze hoorden dat er een overnamekandidaat werd gezocht en gingen er ook van uit dat dat met ingang van het nieuwe jaar zou slagen.

Schipbreuk

Maar dat is dus niet gelukt: ook voor overnamekandidaten blijken de noodzakelijke investeringen te hoog. "Men concludeerde dat dat voorbij hun mogelijkheden lag en op basis daarvan hebben overnamekandidaten zich teruggetrokken", aldus Witvoet. "In het zicht van de haven hebben we uiteindelijk toch nog schipbreuk geleden."

Witvoet geeft de hoop nog niet op. "Ik zie een doorstart als een realistisch scenario. Ik denk dat er in dit faillissement nu ook kansen liggen voor derden om kritisch te kijken of ze de fabriek uit het faillissement kunnen kopen en een doorstart garanderen. Er staat al een uitstekende crew, die kundig is."

'Enorme klap'

Het provinciaal duurzaamheidsfonds is de ruim zeven miljoen euro hoogstwaarschijnlijk kwijt. "Het is voor ons natuurlijk ook een enorme klap", reageert directeur Michiel Hendriks. "We hebben de afgelopen vijf jaar wel winst gemaakt voor het fonds, dus we hebben wat vet op de botten. Maar desalniettemin is dit een heel grote tegenslag."