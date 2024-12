Nederlanders in de rij voor Duits vuurwerk: 'We zijn niet bang voor controles'

In de Duitse stad Gronau, net over de grens bij Enschede, is het vandaag druk met Nederlandse vuurwerkliefhebbers. "We hebben potten, vuurpijlen en gaan zo naar een andere winkel om nog meer te kopen", zegt een kind tegen een NOS-verslaggever.

Het is de eerste dag dat in Nederland en Duitsland vuurwerk mag worden verkocht. Afgelopen nacht stonden in beide landen al vuurwerkfans in de rij voor de eerste aankopen. Op zondag mag geen vuurwerk worden verkocht en daarom mochten winkels 's nachts al even een paar uur open. In de ochtend staan er opnieuw rijen, zoals bij een supermarkt die vuurwerk verkoopt in Gronau.

'Leuk uitje'

"Dit jaar is het goed geregeld hier, maar vorig jaar was het echt een bende. Iedereen viel toen over elkaar heen in de winkel", zegt een man. Hij omschrijft het als een leuk uitje. Het is toegestaan per auto maximaal 25 kilo terug naar huis te nemen, maar alleen vuurwerk dat ook in Nederland legaal is. En daar blijkt niet iedereen in de rij zich aan te houden.

"Mijn zoon wilde ze heel graag", zegt een vrouw over de voor haar zoon aangeschafte vuurpijlen die in Nederland sinds 2023 verboden zijn. "Nee, we zijn niet bang voor controles." Ze bekent lachend dat ze niet weet welke straf staat op het invoeren van vuurpijlen. "Misschien een boete?"