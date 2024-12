Unicef: recordaantal van 473 miljoen kinderen leeft in conflictgebieden

Meer kinderen dan ooit leven in conflictgebieden of zijn door geweld uit hun woonplaats verdreven. Dat meldt Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN, op basis van de meest recente data.

Volgens die gegevens wonen meer dan 473 miljoen kinderen in conflictgebieden. Dat komt neer op één op de zes kinderen in de wereld. Volgens de Global Peace Index, een van de bronnen, zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo veel conflicten geweest.

Sinds de jaren 90 is het aantal kinderen dat in conflictgebieden leeft gestegen, van zo'n 10 procent toen naar 19 procent nu. Naar verwachting zal het aantal kinderen dat getroffen wordt door conflicten nog verder stijgen, aldus Unicef.

Volgens de gegevens van Unicef waren er eind 2023 zo'n 47,2 miljoen kinderen ontheemd geraakt door conflicten en geweld. Voorlopige cijfers over 2024 wijzen op een verdere stijging. Dat komt door toenemend geweld in onder meer Haïti, Libanon, Myanmar, het Midden-Oosten en Sudan.

'Een van de slechtste jaren'

Alleen al in de Gazastrook zijn vele duizenden kinderen gedood en gewond geraakt. Ook in Oekraïne geven de cijfers een somber beeld. In de eerste negen maanden van 2024 telde de VN daar meer kindslachtoffers dan in heel 2023.

"Gemeten naar bijna elke maatstaf was 2024 een van de slechtste jaren voor kinderen in conflictgebieden in de 78-jarige geschiedenis van Unicef", zegt uitvoerend directeur Catherine Russell van de kinderrechtenorganisatie. "Zowel wat betreft het aantal getroffen kinderen als de impact op hun leven."

Ze benadrukt dat kinderen in conflictgebieden veel risico lopen niet naar school te kunnen, ondervoed te raken en van huis en haard te worden verdreven. "Dit mag niet het nieuwe normaal worden."