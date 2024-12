Rijpma-de Jong en Huizinga leiden na eerste dag NK allround, Roest zakt weg

Bij de mannen kende Patrick Roest een goede start. Hij klokte op de 500 meter de derde tijd (37,03). Roest hield daarmee zijn grootste concurrenten achter zich, maar op de 5.000 meter stortte Roest in en was er van die voorsprong niks meer over.

Regerend Nederlands allroundkampioen Huizinga had een sterke 5.000 meter in huis. Hij snelde naar 6.08,65, ruim voldoende om de leiding in het klassement over te nemen.

Voor Roest zijn de NK allround pas het begin van zijn schaatsseizoen. De 29-jarige schaatser lag er maandenlang uit door problemen met een verstandskies. Hij was fit genoeg om aan de start te verschijnen van de NK, maar de topvorm ontbreekt nog. Na de eerste dag bezet hij de vierde plek van het klassement. Het gat met Huizinga op de 1.500 meter is 2,34 seconden.