Beune zit Rijpma-de Jong op de hielen na eerste dag NK allround, goede start Roest

Rijpma-de Jong moet het normaal gesproken hebben van de kortere afstanden tijdens een allroundtoernooi, dus was het niet verrassend dat ze na de 500 meter aan de leiding ging. Met 38,73 was ze veruit de snelste. Dat Rijpma-de Jong ook op de 3.000 meter sneller was dan Groenewoud was daarentegen wel een verrassing.

Daardoor bleef Rijpma-de Jong Groenewoud ruim voor in het klassement. Regerend wereldkampioen allround Beune was wel sneller dan Rijpma-de Jong op de 3.000 meter en verkleinde het gat met vijfvoudig Nederlands allroundkampioene Rijpma-de Jong.

Op de 1.500 meter, de eerste afstand op dag twee van de NK, is het verschil tussen Rijpma-de Jong en Beune slechts 0,25 seconden.

Merel Conijn bezet na de eerste dag de derde plaats in het klassement. Ze was op de 3.000 meter de snelste met 3.58,31 en verbeterde haar persoonlijk record. Daarmee is ze volop in de race voor een ticket voor de EK allround.