Basketballer Post debuteert in NBA als tweede Nederlander dit seizoen

Basketballer Quinten Post heeft zijn debuut gemaakt in de NBA, de grootste basketbalcompetitie ter wereld. De 24-jarige Nederlander van Golden State Warriors kreeg 49 speelseconden en kwam daarin niet tot scoren.

Wel probeerde de Amsterdammer het een keer: met een afstandsschot probeerde hij een driepunter te maken, maar zijn poging eindigde niet in de basket. Golden State Warriors verloor uiteindelijk met 102-92 van LA Clippers.

Post is de tweede Nederlander die dit seizoen zijn NBA-debuut heeft gemaakt. Begin november ging Malevy Leons hem voor bij Oklahoma City Thunder. Daarvoor was het twaalf jaar geleden dat een Nederlander actief was in de Amerikaanse topcompetitie. Post is de achtste Nederlander die in de NBA heeft gespeeld.