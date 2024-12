Opnieuw tientallen vluchten geannuleerd of uitgesteld door dichte mist

Op Schiphol zijn opnieuw tientallen vluchten geannuleerd vanwege slecht zicht door de dichte mist. Het gaat om veertig vluchten, die aankomen of vertrekken, op in totaal zo'n 1200 vluchten.

Eindhoven Airport annuleert nog geen vluchten, maar er zijn door de mist wel vluchten uitgesteld naar later op de dag. Omroep Brabant meldt dat de extra wachttijd een half uur tot 4,5 uur is.

Op Rotterdam The Hague Airport zijn geen problemen meer door de mist.

Hinder voor verkeer

Vanaf gisteravond 22.00 uur gold in alle provincies code geel vanwege de dichte mist. Vanochtend om 07.00 uur was die waarschuwing niet meer van toepassing op de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Vanaf 10.00 uur vanochtend tot iets voor 12.00 uur was de waarschuwing alleen nog van kracht in Noord-Brabant en Groningen. Vooral het verkeer kon hier last van hebben, meldde het KNMI vanochtend.

Ongelukken

Door de mist kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn. Gisteren en vannacht gebeurden er op verschillende plekken ongelukken op de weg, maar of die het gevolg zijn van de mist is niet duidelijk.

Ook gisteren annuleerde Nederlandse vliegvelden meerdere vluchten vanwege het weer. Daarnaast waren er omleidingen en vertragingen.