Twee doden bij woningbrand Vroomshoop

Bij een woningbrand gisteravond in Vroomshoop in Overijssel zijn twee doden gevallen.

Omwonenden zeggen tegen Oost dat aan de brand een explosie voorafging, mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. De klap was zo hard dat in meerdere woningen de vloer trilde, zo zeggen ze. De politie kan niet bevestigen dat er een explosie was.

Grote brandweerinzet

De felle brand in een rijtjeshuis aan de Meidoornlaan in het Twentse dorp brak gisteravond rond 20.00 uur uit en leidde tot een grote inzet van de brandweer. De twee bewoners, een man en een vrouw, werden uit het huis gehaald. Drie honden overleefden de brand niet. Rond 22.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Vanochtend maakte de politie bekend dat de bewoners zijn overleden.

Evacuatie

Bij de brand liep ook de woning van een van de buren schade op. Voor de zekerheid evacueerde de politie de bewoners van drie woningen in hetzelfde blok. Ook schakelde netbeheerder Enexis bij twintig woningen tijdelijk de stroom uit.