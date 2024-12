Schaker Carlsen verlaat WK rapid in New York na rel over spijkerbroek

Schaakgrootmeester Magnus Carlsen heeft het WK rapid in New York verlaten na een relletje over de broek die hij op de tweede dag van het toernooi in New York aanhad. De Noor droeg een spijkerbroek en dat is in strijd met de reglementen. Carlsen zal ook niet meedoen aan het WK blitz, dat volgende week begint.

Carlsen, vijfvoudig wereldkampioen rapid en zevenvoudig wereldkampioen blitz, kreeg in eerste instantie een boete van 200 dollar en een waarschuwing van schaakbond FIDE dat hij van broek moest wisselen voor de volgende ronde.

"Ik zei dat ik morgen wel een andere broek aan zou trekken", vertelde Carlsen na afloop. Toen hij vervolgens met dezelfde broek aan de volgende partij begon, werd hij voor één ronde uit het toernooi gehaald.

"Toen werd het voor mij een principekwestie. Als de FIDE zijn poot stijf wil houden, dan doe ik dat ook. Ik kom niet meer in actie op het WK", aldus Carlsen.

Zakelijke uitstraling

Het dragen van jeans is in strijd met de FIDE-reglementen, vanwege het gebrek aan 'zakelijke uitstraling'. Mannen moeten op een schaaktoernooi nette broeken dragen.