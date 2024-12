Drie gewonden na zwaar auto-ongeluk op Schipholweg bij A9, afrit dicht

Bij een zwaar ongeluk op de Schipholweg in Lijnden zijn vanochtend vroeg drie mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten daar op elkaar. Twee mensen zijn zwaargewond, zegt de politie.

De eerste meldingen kwamen iets voor 06.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Het ongeluk gebeurde op een kruising met verkeerslichten. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Een fotograaf ter plaatse meldt dat het misging op het kruispunt van de Schipholweg en de Amsterdamse Baan, bij de oprit naar de A9.

Door het onderzoek is ook de afrit van de A9 bij het knooppunt Raasdorp richting Badhoevedorp dicht. Ook de N232 richting Amstelveen, bij het industriegebied Schuilhoeve, is afgesloten.

Voertuig opengeknipt

Een van de auto's kwam na de botsing tegen een paal van een verkeerslicht tot stilstand. Dat voertuig moest worden opengeknipt door de brandweer om de inzittenden te bevrijden. Zowel het dak als de deuren werden verwijderd.

Ook de andere auto raakte zwaar beschadigd, volgens de fotograaf ter plaatse raakte die bestuurder lichtgewond. De politie meldt dat de bestuurder aanspreekbaar was.

Mist

Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Wel gaf het KNMI gisteravond voor heel het land code geel af vanwege de mist. Tot vanochtend 10.00 uur geldt die waarschuwing nog voor grote delen van het land.

Door de mist kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn, wat volgens het KNMI hinderlijk kan zijn voor het verkeer, met kans op gevaarlijke situaties en ongelukken. Automobilisten wordt aangeraden langzamer te rijden en meer afstand te houden tot andere weggebruikers.

Op andere plekken gebeurden er gisteravond en vannacht ook ongelukken, maar of die het gevolg zijn van de mist is niet duidelijk. Zo raakte er op de N391 bij het Drentse Roswinkel een auto van de weg en was er op de A1 ter hoogte van Holten een botsing.