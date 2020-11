Top Belastingdienst negeerde keiharde waarschuwing kinderopvangtoeslag

Hoe heeft iemand hier ooit toestemming voor kunnen geven, vroeg juridisch adviseur Sandra Palmen van de Belastingdienst zich al in maart 2017 af. Zij werd vandaag onder ede verhoord door de parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag.

Palmen had destijds net het dossier doorgelezen over de zaak van driehonderd ouders van wie de kinderopvangtoeslag in 2014 plotseling was stopgezet. De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst vertrouwde het gastouderbureau Dadim uit Eindhoven niet. Het dossier wordt nu de CAF 11-zaak genoemd.

Palmen had veel ervaring bij de Belastingdienst, maar was net gevraagd om bij Toeslagen te komen. Zij bracht advies uit aan haar nieuwe leidinggevenden zoals zij dat gewend was. Haar juridische oordeel was dat Toeslagen onbehoorlijk had gehandeld, dat de bezwaren van de ouders terecht waren en dat zij compensatie verdienden.

Geheim

"Hoe is het mogelijk geweest de toeslag voor driehonderd burgers op deze wijze stop te zetten?" schreef Palmen. "Hoe is het mogelijk geweest dat deze bezwaren twee jaar zijn blijven liggen?" Haar advies uit 2017 bleef tot een paar weken geleden genegeerd en weggestopt.

Op 20 oktober jongstleden stuurde staatssecretaris Van Huffelen het geheime document dan toch naar de Tweede Kamer, op verzoek van Kamerlid Omtzigt. Er waren stukken witgelakt. "In dit memo zijn de persoonlijke beleidsopvattingen van de betrokken ambtenaar conform het staande kabinetsbeleid niet zichtbaar", was de verklaring van Van Huffelen.

Palmen las de delen van haar juridisch advies, die het kabinet niet openbaar maakte, vandaag voor: