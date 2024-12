Wekdienst 28/12: Verkoop siervuurwerk van start • NK schaatsen begint

Goedemorgen! Vanaf vandaag mogen Nederlanders siervuurwerk kopen, een dag eerder dan gebruikelijk. Het NK schaatsen allround en sprint gaat van start in Thialf.

Eerst het weer: het is grijs met op veel plaatsen nevel of mist. Vanmiddag in het zuiden en zuidoosten mogelijk wat zon. Er is weinig wind en het wordt 0 tot 4 graden. De komende dagen blijft het grijs met een geleidelijk toenemende wind. Ook loopt de temperatuur op.