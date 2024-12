Dit verandert op 1 januari 2025: AOW, NHG, zzp, pgb, btw, mrb en veel meer

Nicotinezakjes verboden

Zakjes met nicotine, die je tussen je tanden en lip kan stoppen, mogen niet meer worden verkocht. Zakjes met een hoog gehalte nicotine waren al verboden, nu mogen zakjes met minder nicotine ook niet meer. Zakjes met tabak voor in de mond, het Zweedse snus, waren al verboden.

Nu geldt dit verbod dus ook voor zakjes zonder tabak maar met nicotine. Want ook alleen nicotine is slecht voor je. Het is verslavend en als je er veel van binnenkrijgt kan dit je zenuwstelsel beschadigen en hartritmestoornissen veroorzaken.

Controle op rauwe melk

Boeren die rauwe melk verkopen moeten die voortaan maandelijks testen op ziekteverwekkers (salmonella, campylobacter en E .coli). Als de uitslagen zes maanden lang goed zijn, mogen ze iedere twee maanden testen.

Rauwe melk is veel vaker besmet met deze bacteriën dan gepasteuriseerde melk uit de supermarkt. Die wordt 15 tot 30 seconden verhit tot 72 graden om bacteriën te doden. Het Voedingscentrum raadt met name zwangeren, baby's en ouderen aan om geen rauwe melk te drinken.

Basispakket zorgverzekering aangepast

Er worden wat nieuwe dingen vergoed in de basisverzekering. Mensen met ernstige reumatoïde artritis krijgen voortaan oefentherapie vergoed. Dat kan bij een fysiotherapeut of oefentherapeut.

Mensen met longziekte COPD in fase 2 of ernstiger krijgen voortaan een onbeperkt aantal oefentherapiesessies vergoed. Er gold tot nu toe een maximum.

En revalidatie voor ouderen wordt vaker vergoed. Zo vervalt de voorwaarde dat je eerst in een ziekenhuis moet hebben gelegen.

Er wordt ook een vergoeding teruggeschroefd. Het medicijn codeïne wordt alleen nog vergoed als je steeds opnieuw diarree hebt of al 15 dagen achter elkaar. Maar niet meer bij hoest, pijn of acute diarree. Het is volgens de overheid niet bewezen dat codeïne daartegen werkt, terwijl het middel wel bijwerkingen kan hebben.

Persoonsgebonden budget op maat

Mensen die door ouderdom, handicap of ziekte specifieke zorg nodig hebben, kunnen daarvoor een persoonsgebonden budget krijgen (pgb). Uit dat budget kan die zorg betaald worden. Mensen kregen hiervoor een maximumbedrag op basis van hun zorgprofiel, maar dat verandert. Iedereen krijgt voortaan een 'pgb op maat'.

Het zorgkantoor kijk eerst naar de specifieke zorgbehoefte van iemand. Daarna wordt een passend budget vastgesteld. Volgens de overheid is dit goedkoper omdat in de praktijk bleek dat mensen in de meeste gevallen de zorg kregen die ze nodig hadden, ook zonder dat ze het maximumbedrag gebruikten.

Belastingaftrek vervoer bij ziekte of handicap eenvoudiger

Mensen die met de auto naar een dokter, ziekenhuis of apotheek moeten, kunnen voortaan een vast bedrag van 23 cent per kilometer aftrekken van hun inkomstenbelasting. Tot nu toe moest je zelf de kosten per kilometer berekenen en bonnen bewaren van brandstof-, verzekerings- en onderhoudskosten. Dat hoeft dus niet meer.

En mensen die door ziekte of handicap minder dan 100 meter kunnen lopen, mogen een vast bedrag van 925 euro aftrekken. Dat is omdat ze bijvoorbeeld een grotere auto nodig hebben waar een rolstoel in past.