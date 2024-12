Mijn 2024 | Schouten ging in tien maanden van wereldtitels naar luiers: 'Wel even wennen'

Een dag later maakt ze bekend dat ze stopt. De schaatswereld is geschokt en in allerijl wordt er een afscheid in Thialf georganiseerd. Tussen een zee van tulpen rijdt ze een week later haar ereronde. "Ik was even bang dat na de wedstrijd het hele stadion leeg zou lopen, maar gelukkig bleef iedereen en was het een prachtig afscheid."

Dopingfout

Na het seizoen ging ze vooral aan de slag met haar biografie. Begin november komt het boek uit en brengt de drievoudig olympisch kampioen naar buiten dat ze begin 2023 een derde fout in het dopingreglement heeft gemaakt. Doorgaans staat dat garant voor twee jaar schorsing, maar haar advocaat bewijst al vrij snel dat de tweede overtreding ongegrond is en het komt nooit tot een echt onderzoek.

"Natuurlijk heb ik even gedacht van oké, is het handig geweest om het op te schrijven. Maar uiteindelijk, het is wat het is en het is gebeurd. Mensen die het hele boek hebben gelezen reageren eigenlijk alleen maar positief. Die zien het hele plaatje en zien dan ook dat het slechts één hoofdstuk in het grote verhaal is."

Schouten vertelde in november wat de stress van een mogelijke schorsing teweegbracht: