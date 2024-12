Terugblik: de mooiste goals van de eerste competitiehelft in de eredivisie

De eerste helft van dit eredivisieseizoen zit erop. In hoog tempo is de vaderlandse voetbalcompetitie sinds begin augustus doorgegaan, zonder veel tijd te nemen om achterom te kijken.

Die tijd is er inmiddels wel, nu de winterstop begonnen is. PSV kan tevreden terugkijken op de eerste seizoenshelft: het staat niet alleen bovenaan, maar scoorde ook nog eens veruit het meest (59 keer). Almere City scoorde het minst: slechts tien keer.

De kwantiteit van de doelpunten is voor een eredivisieclub behoorlijk belangrijk, maar voor nu kijken we nog eens naar de kwaliteit. Wie maakte de mooiste goal in de eerste helft van dit eredivisieseizoen? Was het Mario Engels met zijn afstandsschot, Sem Steijn met zijn omhaal of Anton Gaaei met zijn volley?

Kijk en geniet vlak voor de jaarwisseling nog één keer van zestien wonderschone treffers uit de eerste competitiehelft: