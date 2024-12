Vanaf vandaag nog maar één kabel voor alle nieuwe oplaadbare apparaten

Vanaf vandaag mogen in de Europese Unie alleen nog elektronische apparaten verkocht worden die kunnen worden opgeladen met een USB-C-kabel. De wet geldt voor onder meer smartphones, spelcomputers, koptelefoons, speakers, e-readers en tablets.

Voor laptops is een uitzondering gemaakt: die hoeven pas vanaf april 2026 aan de nieuwe Europese wet te voldoen. Door de nieuwe wet komt er als het goed is een einde aan lades vol met verschillende kabeltjes. Ook moet de maatregel bijdragen aan een beter milieu, want voor elk nieuw apparaat is niet langer een nieuwe kabel nodig.

In de praktijk hebben de meeste apparaten inmiddels al de mogelijkheid om met USB-C op te laden, maar dat was een aantal jaar geleden wel anders. Toen bestond een veelvoud aan kabelsoorten, zoals USB-A, Micro-USB en Apple Lightning.