Vuurwerkverkoop begonnen met nachtelijke rijen voor winkels

Vanaf vandaag mag er in Nederland weer vuurwerk worden gekocht voor de jaarwisseling. Op sommige plekken openden vuurwerkwinkels al om klokslag middernacht de deuren.

In het centrum van Beverwijk stonden klanten buiten op straat in de rij om als een van de eerste een vuurwerkpakket te bemachtigen. Een aanwezige fotograaf laat weten dat er bestellingen van een paar duizend euro over de toonbank gingen. Om 02.00 uur sloot de winkel weer.

Ook vlak over de grens, in het Duitse Meppen, was het erg druk met Nederlandse vuurwerkkopers. Hier stonden buiten en in de winkel lange rijen. Veel Nederlanders halen hun vuurwerk uit Duitsland vanwege de minder strenge regels en lagere prijzen.