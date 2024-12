Woning volledig verwoest na explosie in buitengebied Heijen

In het Limburgse Heijen is afgelopen avond een woning volledig verwoest door een explosie. Op beelden valt te zien dat er bijna niets van het gebouw over is, alleen een schoorsteen en een muurtje staan nog overeind.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Na de explosie brak er brand uit.

Het is onbekend of de bewoner(s) thuis waren tijdens de explosie. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er tot nu toe nog geen slachtoffers zijn gewonden.