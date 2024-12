Woning volledig verwoest door brand in buitengebied Heijen, misdrijf uitgesloten

In het bosgebied tussen Heijen en Afferden in Noord-Limburg is gisteravond een woning volledig verwoest door een brand. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Volgens de politie is het "een aannemelijk scenario" dat er kortsluiting is ontstaan.

Een woordvoerder van de brandweer meldde vannacht dat er een explosie had plaatsgevonden. Na politieonderzoek blijkt dat daarvan geen sprake was. Dat er nog slechts één muur deels overeind staat komt door brand, zegt de politie, die een strafbaar feit uitsluit. Of er inderdaad sprake was van kortsluiting is niet meer te achterhalen door de verwoesting van het pand.

De uitgebrande woning bevond zich op een afgelegen plek in het Noord-Limburgse bosgebied, vlak bij de Duitse grens. De plek is alleen bereikbaar via een pad. De bewoner van het pand verbleef elders toen de brand uitbrak, zegt een politiewoordvoerder. De woning werd ook niet verhuurd.

Op beelden is te zien dat er bijna niets van het pand over is: