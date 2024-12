Trump vraagt om uitstel TikTok-verbod en wil politieke oplossing

Donald Trump heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof gevraagd TikTok voorlopig niet te laten verkopen of te verbieden. De aankomend president wil eerst een politieke oplossing zoeken.

De angst bestaat dat China via de app invloed probeert uit te oefenen of de app gebruikt voor spionage. In april stemde het Congres daarom in met een wet die de Chinese eigenaar van de app, ByteDance, verplicht het platform te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Lukt dat niet, dan zou de app vanaf 19 januari, één dag voordat Trump aantreedt, worden verboden.

Trump haalde tijdens zijn campagne miljarden weergaven via het videoplatform, dat vooral door jongeren wordt gebruikt. Deze maand sprak de aankomend president met de directeur van TikTok, waarbij hij al had aangegeven TikTok te willen behouden voor Amerikanen.

Tijdens zijn eerste termijn als president in 2020 was Trump nog een groot voorstander van een verbod. De app was toen zelfs enkele dagen niet beschikbaar in Amerikaanse appstores. Uiteindelijk stak de rechter een stokje voor het verbod.

Volgende maand hoorzittingen

Een verbod op TikTok zou grote gevolgen hebben, ook voor Nederlandse gebruikers. Veel van de video's in de app worden door Amerikaanse gebruikers gemaakt. In de VS heeft de app naar eigen zeggen ongeveer 170 miljoen gebruikers.

TikTok heeft het verbod al proberen te voorkomen via de rechter, maar zonder succes. Het Hooggerechtshof moet nog oordelen over het mogelijke verbod. Op 10 januari staan hierover hoorzittingen gepland.